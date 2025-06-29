Son dakika | Antalya tarihi kale içinde otel yangını

Son dakika haberi: Antalya tarihi kale içinde bir otelde çıkan yangın iki iş yerine daha sıçradı. Ekipler yangının sıçramasını önlemek için müdahalesini sürdürüyor.

Antalya tarihi kale içinde bir otelde yangın çıktı. Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Kaleiçi semti Uzunçarşı Sokak'ta bulunan bir otelde başladı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın otelin yanında ve arkasında bulunan 2 iş yerine sıçrarken ilk müdahale 3 dakika içinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaleiçi İtfaiye İstasyonu tarafından yapıldı.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Otelde bulunan az sayıdaki müşteri yangın başlarken tahliye edilirken, yangına 10 itfaiye söndürme aracı ve 35 itfaiye eri tarafından müdahale devam ediyor. Oteldeki ve bir iş yerindeki yangının kısmen enerjisinin düşürüldüğü ancak diğer iş yerindeki yangının devam ettiği ve diğer işyerlerine sıçramaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.