Gazla freni karıştırdı kaldırımdaki yayaların arasına daldı!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 23:04 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 23:18
Elazığ'da gazla freni karıştıran bir sürücü kontrolden çıkan aracıyla kaldırımdaki insanları ezdi. İnsanların panik anları kameraya yansıdı.
Elazığ Kovancılar'da bir sürücü park halindeki aracına binip trafiğe çıkmak isterken bir anda arkasında beliren aracı görüp panik yaptı ve gaza bastı.
Kontrolü kaybeden sürücü, kaldırımda oturan grubun arasına daldı. Aracın üzerine geldiğini fark ederek zıplayan şahıs aracın çarpması ile taklalar attı. Yere savrulan şahıs yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı