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28 Nisan 2024 04:03 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 04:11

Gece bir anda gündüze döndü! Şimşekler İstanbul'u böyle aydınlattı

İstanbul'da gece saatlerinde kentin bazı noktalarında şimşek çaktı. Gökyüzünü aydınlatan şimşek, aynı zamanda farklı görüntüler de oluşturdu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Gece bir anda gündüze döndü! Şimşekler İstanbul&#039;u böyle aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çaktı.

Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkili olan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. 

Çamlıca Camii ile şimşek aynı karede görüntülenerek farklı kareler de meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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