Gece bir anda gündüze döndü! Türkiye’nin birçok kentinde meteor heyecanı yaşandı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 10:47

Türkiye’nin birçok kentinde dün gece bir cisim dünyaya düşerken görüntülendi. Gökyüzünde görülen ve göktaşı olduğu düşünülen cisim, geceyi aydınlattı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dün gece saatlerinde birçok ilde göktaşı heyecanı yaşandı. Saat 23.47 sıralarında Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde gökyüzünde parlayan bir cisim görüntülendi. NEREYE DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR Göktaşı olduğu düşünülen cismin nereye düştüğü tespit edilemedi. GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ O anlar Hatay’ın Samandağ ilçesindeki bir güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. İlgili Haberler Meteoroloji'den hafta sonu plan yapanlara uyarı: 6 ilde şiddetli yağacak! İşte 7 Eylül 2024 hava durumu raporu