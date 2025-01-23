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Gece kulübü önünde dehşet! Motosikletiyle gelip kurşun yağmuruna tuttu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 07:47 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:51
Gece kulübü önünde dehşet! Motosikletiyle gelip kurşun yağmuruna tuttu

Bursa'da bir gece kulübünde görev yapan 3 kişi, mekan dışında sohbet ettikleri sırada dehşet dolu anlar yaşadı. Serkan V., Cihan D. ve Barış K. bir anda motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 11 el ateş eden şüpheli kaçarken 3 kişi ise yaralandı.

Bursa'da gece kulübü önünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Gece kulübünde çalışan Serkan V., Cihan D. ve Barış K. mekan dışında sohbet ettikleri sırada büyük şok yaşadı. Kimliği belirlenemeyen kasklı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı.

Gece kulübü önünde dehşet! Motosikletiyle gelip kurşun yağmuruna tuttu - 1. Resim

KURŞUN YAĞDIRDI

11 el ateş eden şüpheli, geldiği motosikletiyle kayıplara karıştı. Açılan ateş sonucu Serkan V. sırtından, Cihan D. bacağından ve Barış K. ise boynundan yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gece kulübü önünde dehşet! Motosikletiyle gelip kurşun yağmuruna tuttu - 2. Resim

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serkan V. ile Barış K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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