Gece kulübü önünde dehşet! Motosikletiyle gelip kurşun yağmuruna tuttu

23 Ocak 2025 07:47 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:51

Bursa'da bir gece kulübünde görev yapan 3 kişi, mekan dışında sohbet ettikleri sırada dehşet dolu anlar yaşadı. Serkan V., Cihan D. ve Barış K. bir anda motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 11 el ateş eden şüpheli kaçarken 3 kişi ise yaralandı.

Bursa'da kavgalı kazalı cinnet gecesi! Biri öldü, biri ağır yaralandı, biri tutuklandı

Bursa'da kavgalı kazalı cinnet gecesi! Biri öldü, biri ağır yaralandı, biri tutuklandı

Bursa'da gece kulübü önünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Gece kulübünde çalışan Serkan V., Cihan D. ve Barış K. mekan dışında sohbet ettikleri sırada büyük şok yaşadı. Kimliği belirlenemeyen kasklı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı.

KURŞUN YAĞDIRDI

11 el ateş eden şüpheli, geldiği motosikletiyle kayıplara karıştı. Açılan ateş sonucu Serkan V. sırtından, Cihan D. bacağından ve Barış K. ise boynundan yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serkan V. ile Barış K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.