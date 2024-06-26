Gece vakti kaydedilen görüntü şaşkına çevirdi! İnsan yüzü şeklinde bulut

26 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:06

Yüksekova bir süredir etkili olan yağışlardan sonra kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem oldu. Balkona çıkıp gökyüzünü izlemek isteyen vatandaş bulutların insan yüzünü andırdığını fark edip o anları kaydetti.

O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

İnsan yüzüne benzeyen manzarayı yağışlardan sonra gördüğünü belirten İsmail Onat, “Malum yağışlar bugün aralıklı sürdü. Ben de balkona çıkıp izlemek istediğim sırada bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim” dedi.