Geçen yıl 4 ilde görüldü, bir ili daha ayağa kaldırdı! Dünyanın en zehirlisi loblu örümcek tehlikesi

17 Eylül 2024 14:02 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:02

Geçen yıl Sivas, Tokat, Malatya ve Eskişehir'de görülen loblu örümcek bu kez Elazığ'da görüldü. Kafe işleten bir vatandaş çalılık alanda örümceği gördü ve video çekti. Dünyanın en zehirli türü olarak bilinen örümcek vatandaşları tedirgin etti.

Elazığ​'ın Sivrice​ ilçesi Hazar Gölü sahil kesiminde kafe işleten bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Vatandaş çalılık alanda bulunan örümceği gördü. Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde gördüğü hayvanın dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen tür olduğunu öğrendi.

BÖCEK VE ÇEKİRGELERLE BESLENİYOR

Elazığ’da türünün loblu örümcek 'Argiope lobata' olduğu belirtilen örümcek çevre sakinlerini tedirgin etti. Bu örümcek türünün insanlara yönelik zararsız olduğu böcek ve çekirgelerle beslenen bir tür olduğu biliniyor.

Oldukça iri ve ihtişamlı olan örümcek türünün daha çok Akdeniz Bölgesi’nde görüldüğü söyleniyordu. Erkekler sadece 6 mm civarında iken, dişiler ise yaklaşık 4 katı bir boyut olan 25 mm civarına erişebilir.

Afrika'nın her yerinde, Avrupa'nın güneyinde ve Asya'nın bir kısmında yayılmışlardır. Ağlarını zik zak şeklinde ören bu örümcek pusarak avlanan bir tür olarak dikkat çekiyor.

2023 yılında "Argiope lobata" Sivas, Tokat ve Malatya'nın ardından Eskişehir'de de görülmüştü.