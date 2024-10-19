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Gelinini öldüren kayınvalide kuyumcuda yakayı ele verdi! O anlar kamerada

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 11:39 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:41

Bursa'da 46 yaşındaki G.Y. 2 yıl önce gelinini öldürmüştü. Bir yakının düğününe gitmek için kuyumcuya giren kayınvalide kıskıvrak yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa​'nın Yenişehir​ ilçesinde kayınvalide dehşeti yaşandı. 2 yıl önce gelinini öldüren 46 yaşındaki G.Y., 15 ay cezaevi yattıktan sonra denetimli olarak serbest bırakıldı. Fakat davası süren kadın hakkında *Kasten Öldürme suçundan toplam 7 Yıl 6 ay hapis cezası” kararı çıkınca şüpheli bulunduğu ilçeden kent merkezine kaçtı.

Gelinini öldüren kayınvalide kuyumcuda yakayı ele verdi! O anlar kamerada - 1. Resim

KUYUMCUDA KISKIVRAK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince zanlıyı yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Aranan kadın kuyumcuda yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kayınvalide, “Ben gelinimi yanlışlıkla tabancayla vurdum. 15 ay yattım çıktım, bir daha girerim. Buraya yakınımın düğününe gelmiştim” diye konuştu.

Gelinini öldüren kayınvalide kuyumcuda yakayı ele verdi! O anlar kamerada - 2. Resim

İşlemleri tamamlanan şüphelinin yakalanma anı kameraya yansırken, adliyeye sevk edilen G.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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