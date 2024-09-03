Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu! Boynundaki detaylar dikkat çekti

03 Eylül 2024 12:34 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:42

Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Cenazesi kaybolan Büşra Meral Laleci'nin ailesi aranıyor

Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Cenazesi kaybolan Büşra Meral Laleci'nin ailesi aranıyor

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Evlilik yıldönümü olduğu belirlenen 25 yaşındaki Tuğba Koç isimli hemşirenin park edilmiş bir araçta cansız bedeni bulundu.

Camının kırık olduğu belirlenen araçta bir kadının hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere bildirdi.

BOĞAZINDA KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç (25) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.