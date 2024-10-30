Genç kız basit bir ameliyat için serumu aldı, simsiyah oldu! Ailesi ihmale dikkat çekti

30 Ekim 2024 17:36 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:37

Diyarbakır'da basit bir ameliyat olarak bilinen geniz ameliyatı için hastaneye yatan genç kız saatler içinde hayatını kaybetti. Ailesi ihmal olduğu gerekçesiyle hastaneden şikayetçi oldu.

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir hastanede geniz ameliyatı olmak isteyen 20 yaşındaki Damla Sakallı saatler içinde yaşamını yitirdi. Ailesi genç kızın ameliyat sürecinde ihmal olduğuna dikkat çekti.

Özel bir hastaneye başvuran genç kız serum takılmasının hemen ardından rahatsızlandı. Yoğun bakıma yatırılan genç kızın durumu ağırlaşarak saatler içinde ölüm haberi geldi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sakallı'nın cenazesi merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

İHMAL ŞÜPHESİ VAR

İl Sağlık Müdürlüğünce genç kızın ölümünde şüphe bulunduğu iddiasıyla inceleme başlatıldı. Baba Şehmus Sakallı (48), taziyeevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 5'i kız 7 çocuk babası olduğunu belirterek, ön lisans mezunu kızı Damla'nın geniz eti ameliyatı olmak için bazı hastanelere başvurduğunu söyledi.

Bazı hastanelerin riskli olduğunu belirterek ameliyatı kabul etmediğini anlatan Sakallı, şöyle konuştu:

"Bu hastane ameliyatı kabul etti. 'Riski alıyoruz, ameliyatı yaparız.' dediler. 80 bin lira ödedik. Hemşireler ameliyat öncesi serum taktılar. Kızım hemen simsiyah oldu. Hemşireler bir şey yok dediler, kızımı yoğun bakıma aldılar ama kalbi durmuş zaten, ölmüş. Kızım saat 08.30'da ölmüştü, bize umut verdiler, 'İyi' dediler, gece 'Kızınız öldü.' dediler. Cenazemizi aldık. Şikayetçiyiz."