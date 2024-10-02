Genç Zehra'nın şüpheli ölümü! Ne oldu kimse bilmiyor...

02 Ekim 2024 16:34 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:03

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, güzellik merkezinde çalıştığı öğrenilen 23 yaşındaki Zehra Gün ölü bulundu.

Antalya​'da yaşayan genç bir kız, yatağında cansız halde bulundu.

Olay, Manavgat​ ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan bir butikte yaşandı. Zehra Gün (23) iddiaya göre dün akşam geç saatlere kadar kaldığı butiğin üst katında erkek arkadaşıyla alkol aldı.

Sabah iş yerini açmak için kalkan genç kızın erkek arkadaşı, Zehra'yı uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

GÜZELLİK MERKEZİNDE ÇALIŞIYORDU

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Zehra'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Genç kızın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zehra Gün'ün kentteki bir güzellik merkezinde çalıştığı belirtildi.