Gençlerin akılalmaz anları! 'Rahatsız etmeye hakkı yok' dedi, güvenlik kamerasını taşladı

04 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:44

Denizli'de parkta oturup alkol alan gençler, güvenlik kamerasının ışığından rahatsız oldu. Taşla kamerayı kıran gençlerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde parkta alkol alan gençler, parkın hemen bitişiğindeki spor kulübündeki güvenlik kamerasının ışığından rahatsız oldu. Gençlerden birisi yerden taş alarak kamerayı kırmak istedi. İlk seferde kamerayı tutturamayan genç adam, ikinci denemesinde kamerayı kırmayı başardı. O anlar sosyal medyada gündeme otururken, kulüp başkanı olaya 'tiyatro gibi olay' diyerek tepki gösterdi.

"BENİ RAHATSIZ ETMEYE HAKKI VAR MI?"

İlk atışta hedefi tutturamayan, arkadaşlarının "Yapma, orada güvenlik kamerası var" ikazına da aldırmayan genç, "Benim gözümü rahatsız etmeye hakkı var mı" diyerek yaptığı ikinci denemsine güvenlik kamerasını kırdı. İlk kamerayı kırdıktan sonra yerine oturan genç, bir süre sonra diğer güvenlik kamerasını fark etti. Yerinden hızlı bir şekilde kalktıktan sonra yerden tekrardan taş alıp 2 denemede diğer güvenlik kamerasını da kırdı.

Alkollü gençlerin spor kulübünün güvenliğinin sağlanması için yerleştirilen kameraları kırdıkları anlar yine saldırı sonrası devre dışı kalan kamara kayıtlarına anbean yansıdı. Sabah tesislere geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şok olan kulüp idarecileri, güvenlik kameralarını izleyince saldırıyı gerçekleştiren gençlerden şikayetçi oldu. Polis olaya karışan üç genci bulmak için arama çalışmaları başlattı.

"TİYATRO GİBİ OLAY"

Spor kulübünün başkanı ve aynı zamanda antrenörü olan Behcet Arım, sabah antrenman için geldiğinde şoka uğradı. Olayın takipçisi olacaklarını ve hayatında ilk defa böyle bir olay ile karşılaştığını dile getiren Arım, "Yaklaşık 20 yıla yakın verdiğimiz hizmet karşılığında buradaki çocukları yetiştiriyoruz. Sabah antrenmana geldiğimizde 2 tane kameranın hasar oluştuğunu gördük. Sonra güvenlik kamerasının kayıtlarına baktık. Gerekli işlemler yaparak polis arkadaşlarımıza başvurduk. Sabah buraya geldiğimizde şaşırdık. Kameranın bir tanesi yere düşmüştü.

Kayıtlara izlediğimizde üç gencin, sabaha karşı parkta alkol aldıklarını gördük. Kameranın ışığı arkadaşın gözüne almış. Bundan da rahatsız olmuş. Yerden bir taş alıp vurmuş ve sonucunda da kırmış. Tiyatro gibi bir olay. Biz de kayıtları alıp polis arkadaşlara verdik. Bizim amacımız burada spor yaptırmak. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Kulübümüz Denizli'nin merkezinde bulunuyor. Aileler buraya geliyor. Akşamları tertemiz kalabalık bir aile ortamı oluyor. Güvenli bir ortamda antrenman yapıyoruz. Sadece başımıza geçen bir kaza oldu. Bu da bize nazar boncuğu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.