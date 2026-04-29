Kağıthane'de dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Akar Sokak'ta tehlikeli bir olay meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan okulda görevli polis memuru H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gençlerin saldırısına uğrayan polis uyarı ateşi açtı: 1 ağır yaralı Kağıthane'de okulda görevli bir polis memurunun, parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulunması üzerine çıkan olayda bir berber göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Akar Sokak'ta meydana geldi. Polis memuru H.Ç., parktaki gruba yaptığı uyarı sonrası darbedildi. Şüphelilerin kaçarken açtığı uyarı ateşi sonucu kaldırımda bulunan berber Hakan B. göğsünden vuruldu. Olayda park halindeki hafif ticari araca da kurşun isabet etti. Polise saldıran ve yaşları 18'den küçük 3 şüpheli M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B. (16) yakalanarak gözaltına alındı.

BERBER GÖĞSÜNDEN VURULDU

Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti. Kaçan şüphelilerin yakalamaya çalışan polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'dur' ihtarında bulundu. Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B. göğsünden vuruldu. Olayda park halindeki hafif ticari araca da kurşun isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİSE SALDIRAN 3 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri olayın ardından kaçan ve yaşları 18'den küçük 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda kimlikleri de tespit edilen şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suç kayıtlarının olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.