Uşak’ın Ulubey ilçesinde Ulubey ilçesinde meydana gelen olayda; aile içi şiddet ve kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve ulaştıkları sırada bahçeden pompalı tüfekle açılan ateşe maruz kaldı. Açılan ateş sonucu polis memurları İ.Ş. ve E.E.A. yaralandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uşak'ta hareketli saatler! Polis ekiplerine ateş açıldı: Özel harekat ekipleri sevk edildi Uşak'ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralanmış, şüpheli şahıs yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ikna edilerek gözaltına alınmıştır. Aile içi şiddet ve kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, bahçeden pompalı tüfekle açılan ateşe maruz kaldı. Ateş sonucu polis memurları İ.Ş. ve E.E.A. yaralandı. Olayın ardından şüphelinin kimliği E.R. (40) olarak belirlendi. Şüphelinin metruk bir binada saklandığı tespit edildi ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ikna çağrıları sonucu teslim olarak gözaltına alındı. Uşak Valisi Serdar Kartal, bir polisin durumunun ağır olduğunu ve İzmir'e sevk edildiğini, diğer polisin ise taburcu edildiğini açıkladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelinin kimliği E.R. (40) olarak belirlendi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Yürütülen yakalama çalışmalarında ekipler tarafından dron destekli arama yapıldı. Şüphelinin ilçe merkezinde bulunan metruk bir binada saklandığı tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Şüphelinin, bölgeye gelen ekiplere yeniden ateş açması üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından şüpheli, yapılan ikna çağrıları sonucu teslim olarak gözaltına alındı.

VALİ KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Uşak Valisi Serdar Kartal, Ulubey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek olayla alakalı Ulubey Kaymakamı İbrahim Çoşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Özgür Kılıç’tan bilgi aldı.

Vali Kartal yaptığı açıklamada, "Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddetle ilgili şikayete giden polis arkadaşlarımıza, bir saldırgan şahıs tarafından pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir’e sevk ettik. Diğer arkadaşımız da bacağından yaralandı. Onu da taburcu ettiler. Şimdi evinde istirahat halinde. Saldırgan şahıs da bizim özel harekat ekiplerimiz tarafından ikna edilerek sağ olarak ele geçirildi. Bu konuyla ilgili hem adli hem idari soruşturmamız devam ediyor." dedi.