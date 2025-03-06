Genel af geliyor iddiası! Rasim Ozan Kütahyalı açıkladı: Cezaevleri doldu, taştı

Yeni yargı paketiyle birlikte "Genel af çıkacak mı?" sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Yaptığı açıklamalarla sürekli dikkatleri üzerine çeken Rasim Ozan Kütahyalı, 2025 yılında genel af çıkacağını öne sürdü.

Yeni yargı paketi kapsamında; infaz süreleri ve denetimli serbestlik konularında değişiklik olup olmayacağına dair iddialar gündemdeki yerini koruyor.

GENEL AF GELİYOR İDDİASI!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi ile ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler olması beklenirken dikkat çeken bir açıklama geldi.

"5 KİŞİLİK KOĞUŞLARDA 20 KİŞİ KALIYOR"

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, 2025 yılı içinde genel af geleceğini öne sürdü. Genel affın kapsamında; "tecavüzcü, istismarcı vs bunlara yer yok" diyen Kütahyalı, "Cezaevleri doldu, taştı. 5 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalıyor" ifadelerini kullandı.