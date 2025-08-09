Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Geri Gönderme Merkezi'nde şüpheli ölüm! İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde şüpheli ölüm tartışma çıkardı. Yabancı uyruklu kişinin ölümüyle ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Geri Gönderme Merkezi'nde şüpheli ölüm! İstanbul Valiliğinden açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 22:13

tarafından İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde bir yabancının ölümüyle ilgili açıklama yaparak idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Geri Gönderme Merkezi'nde şüpheli ölüm! İstanbul Valiliğinden açıklama

İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA SON VERDİ

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialar nedeniyle açıklamada bulunma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu haber ve paylaşımlarda adı geçen K.H. isimli yabancı, 08.08.2025 tarihinde ederek hayatını kaybetmiştir. Olay akabinde güvenlik kamera kayıtları dahil, delillerin muhafazası için tüm önlemler alınmıştır. Konunun bütün yönleriyle araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de anne eliyle vahşet: 4 yaşındaki oğlunu katletti
ETİKETLER
#intihar
#istanbul valiliği
#çatalca
#Yabanci Alım Satım
#İnceğiz Geri Gönderme Merkezi
#Idari Soruşturma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.