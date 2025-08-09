Kocaeli'de anne eliyle vahşet: 4 yaşındaki oğlunu katletti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir anne 4 yaşındaki çocuğunu yastıkla boğdu. Kızının evine ziyarete giden anneanne dehşet verici olayla karşılaştı.
Cumhuriyet Mahallesi Atakan Sokak’taki olayda 33 yaşındaki psikolojik sorunları öğrenilen kadın M.İ isimli kadın 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmazî boğarak öldürdü. Saat 11.00'de gerçekleşen olay sonrası anne oğlunun cansız bedeniyle 8 saat tek başına kaldı. 19.00 civarlarında kızının evine giden M.İ'nin annesi torununun cansız bedeniyle karşılaştı. Anneannenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle ekipler eve ulaştı. Yapılan müdahalede çocuğun can verdiği belirlendi.
Anne. M.İ gözaltına alındı. Polis merkezinde alınan ifadesinde anne oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ'nin 8 saat boyunca oğlunun cansız bedeniyle birlikte kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.