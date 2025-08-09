Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kocaeli'de anne eliyle vahşet: 4 yaşındaki oğlunu katletti

Kocaeli'de dehşet verici bir olay yaşandı. Bir kadın 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp cansız bedeniyle 8 saat bekledi. Eve giden anneanne torununun cansız bedeniyle karşılaşınca polis ekiplerine ihbar etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 21:36

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir 4 yaşındaki çocuğunu yastıkla boğdu. Kızının evine ziyarete giden anneanne dehşet verici olayla karşılaştı.

Kocaeli'de anne eliyle vahşet: 4 yaşındaki oğlunu katletti

OĞLUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Cumhuriyet Mahallesi Atakan Sokak’taki olayda 33 yaşındaki psikolojik sorunları öğrenilen kadın M.İ isimli kadın 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmazî boğarak öldürdü. Saat 11.00'de gerçekleşen olay sonrası anne oğlunun cansız bedeniyle 8 saat tek başına kaldı. 19.00 civarlarında kızının evine giden M.İ'nin annesi torununun cansız bedeniyle karşılaştı. Anneannenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle ekipler eve ulaştı. Yapılan müdahalede çocuğun can verdiği belirlendi.

Kocaeli'de anne eliyle vahşet: 4 yaşındaki oğlunu katletti

Anne. M.İ gözaltına alındı. Polis merkezinde alınan ifadesinde anne oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ'nin 8 saat boyunca oğlunun cansız bedeniyle birlikte kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'de anne eliyle vahşet: 4 yaşındaki oğlunu katletti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polislerin olduğu aracı hurdaya çevirdi! 3 araca çarpıp kaçtı
ETİKETLER
#cinayet
#anne
#psikolojik sorunlar
#boğma
#Çocuk Ölümü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.