Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Polislerin olduğu aracı hurdaya çevirdi! 3 araca çarpıp kaçtı

Antalya'da hafif ticari araç trafikte terör estirdi. Makas atarak ilerlerken 3 araca çarpıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada sivil polis aracına çarparak savurdu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 18:31

Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi saat 12.00 sıralarında, Ali İhsan G. idaresindeki hafif ticari araç, önce aynı istikamette giden 3 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken göreve giden sivil aracına çarptı. Kazada sivil polis aracı yol kenarına savrulup ağaca çarparken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada hurdaya dönen araçta bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Ali Sefa G. ve Mikail B.'yi araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı.

Polislerin olduğu aracı hurdaya çevirdi! 3 araca çarpıp kaçtı

MADDE TESTİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan araç sürücüsü Ali İhsan G. ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ali İhsan G'nin alkollü olmadığı tespit edilirken, uyuşturucu madde testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Polislerin olduğu aracı hurdaya çevirdi! 3 araca çarpıp kaçtı

OLAY ANI KAYDEDİLDİ

Öte yandan, anı arkadan gelen bir başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli bir şekilde makas tarak ilerleyen aracın seyir halindeki iki aracın arasından geçmek isterken polis memurlarının bulunduğu araca arkadan çarptığı, ardından da önüne alarak refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak sıkıştırdığı görüldü.

Polislerin olduğu aracı hurdaya çevirdi! 3 araca çarpıp kaçtı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsun'da feci kaza! 3 araç çarpıştı, 6 kişi yaralı
ETİKETLER
#kaza
#polis
#antalya
#alkollü araç kullanma
#Serik Caddesi
#Uyuşturucu Testi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.