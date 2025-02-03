Gezi Parkı soruşturmasında sürpriz gelişme! Tüm kayıtlar tek tek incelenecek

03 Şubat 2025 18:48 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 18:56

Gezi Parkı soruşturması, medya kayıtlarına yönelik incelemeyle genişletildi. Savcılık, RTÜK’ten 27 Mayıs 2013’ten itibaren yayınlanan görüntüleri talep ederken, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Öte yandan, Barım’la bağlantılı olduğu belirtilen bazı ünlü isimler hakkında "yalan tanıklık" suçlamasıyla ayrı bir inceleme başlatıldı.

Ayşe Barım Gezi olaylarında ne yaptı? Gözaltı kararı sonrası gündemde

Ayşe Barım Gezi olaylarında ne yaptı? Gözaltı kararı sonrası gündemde

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) 27 Mayıs 2013’ten itibaren yayınlanan medya kayıtlarının soruşturma dosyasına eklenmesini talep etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı eylemlerine katıldığı iddia edilen menajer Ayşe Barım hakkında inceleme sürüyor. Daha önce "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Barım’ın, olaylar sırasında sanatçılarla aktif iletişim halinde olduğu öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında firari sanık Memet Ali Alabora’nın, Gezi Parkı’nda sanatçılar aracılığıyla bildiri yayımlanmasına yönelik bir görüşme yaptığı belirtilmiş, Barım’ın da bu süreçte sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddia edilmişti.

"YALAN TANIKLIK" İDDİASIYLA YENİ SORUŞTURMA

Savcılık, oyuncular Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler ve Nehir Erdoğan’ın tanık sıfatıyla ifadelerini aldı. Ergenç ve Kocaoğlu’nun, Memet Ali Alabora ile olaylar sırasında iletişim halinde oldukları yönünde bazı deliller bulunmasına rağmen, ifadelerinde bu durumu reddettikleri iddia edildi. Bu sebeple savcılık, iki oyuncu hakkında "yalan tanıklık" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlattı.

DİZİ VE SİNEMA SEKTÖRÜNDE TEKELLEŞME İDDİASI

Menajerlik şirketi ID Danışmanlık’ın kurucularından olan Ayşe Barım hakkında, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili de bir başka soruşturma yürütülüyor. Barım’ın sektörde belirli oyunculara yer açarken, kendisine karşı çıkan isimleri piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülüyor.