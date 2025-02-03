Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor! Menajerlerin yazışmaları ortaya çıktı: O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin

03 Şubat 2025 10:25 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:25

Rekabet Kurum'nun, menajer Ayşe Barım'ın da aralarında olduğu 21 ayrı şirket ve kişilere açtığı davada hazırlanan ön raporda yeni detaylar ortaya çıktı. Raporda menajerlerin birbirlerine attığı mailde yüzde 20 komisyon oranını kabul etmeyen özel bir yapım şirketini boykot kararı aldıkları saptandı.

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Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Menajerlerin birbiriyle yaptığı konuşmada, "Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" "Oyuncular sete çıkmıyoruz" ifadelerine rastlandı.

AYŞE BARIM'IN YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Menajer Ayşe Barım, 'Gezi Parkı' olaylarında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınmıştı. Barım tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Burada ifadesi alınan Barım, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketlerinin, minimum yüzde 20 ve üstünde yüksek komisyon oranları almak için eylem planları yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Menajerlerin aralarındaki yazışmalar ortaya çıktı. Rapora göre, KASTDER ile sektörde faaliyet gösteren kast ajansları ve menajerler uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını birlikte belirlemek için sektörde faaliyet gösteren yapım şirketini boykot ettiklerini tespit etti.

YAPIMCIYLA ÇALIŞMAMAK İÇİN ORTAK TAVIR ALINDI

Menajerlerin birbirlerine attıkları maillerde söz konusu yapım şirketiyle çalışmamak konusunda ortak bir tavır alınması gerektiğine ilişkin ifadelere rastlandı. Birbirleri arasında yaptıkları anlaşmada söz konusu yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerini bildiren bir yazıya imza attıkları ve bu yazıyı da hem yapımcıya hem de kanallara gönderdikleri belirlendi.