Ayşe Barım "Kaset arşivi" iddiasına cevap verdi!

28 Ocak 2025 17:14 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:17

Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkındaki "Kaset arşivi" iddialarına da cevap verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Ayşe Barım, "Böyle bir haberi ilk defa görüyorum.'' dedi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Barım, hakkında çıkan "Kaset arşivi" iddialarına da cevap verdi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ayşe Barım, "Kaset" iddiaları hakkında, "Ben bu haber içeriğini yayımlayan kişilerden şikayetçi olacağım. Böyle bir haberi ilk defa görüyorum.'' dedi.

KASET ARŞİVİ İDDİALARINA İLK CEVAP GELDİ

Emrullah Erdinç'in açıklamalarına göre Ayşe Barım ifadesinde kaset arşivi iddialarına, '' Ben 2017 yılında Belçika'ya gitmedim. Gent sehrini hiç görmedim. Başında çıkan "evimde hepsinin kaseti var siz rahat olun, Gezi'de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım elleri mahkum" şeklinde haberler iftiradır. Ben bu haber içeriğini yayımlayan kişilerden şikayetçi olacağım. Böyle bir haberi ilk defa görüyorum.'' sözleriyle cevap verdi.

ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEDE İFADE VERDİ

İlk olarak Serenay Sarıkaya çıkan iddiaların ardından savcılıkta ifade verdi. Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından ise, oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.