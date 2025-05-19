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 | Murat Makas

Gezmeye gelenler neye uğradığını şaşırdı! 'İzmir Körfezinden bile daha kötü'

Adana'da bulunan Seyhan Nehri'ndeki manzara il dışından gelen misafirleri şaşırttı. Ziyarete gelen vatandaşlardan biri "Erzurum'dan buraya gezmek için geldik, nehri böyle görmek üzücü bir durum" ifadelerini kullandı. Nehirdeki kirliliği görenler yetkililere seslendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 15:54

Adana’da tarihi Taşköprü'nün altından geçen Seyhan Nehri'nde üzen bir manzara ortaya çıktı. Kentin ortasından geçen Seyhan Nehri'nde belediyenin bakımları zamanında yapmamasından dolayı çevre kirliliği yaşanıyor. Şehirdeki tarihi yerleri gezmek için il dışından gelenler manzara karşısında üzülerek yetkililere seslendi.

Gezmeye gelenler neye uğradığını şaşırdı! 'İzmir Körfezinden bile daha kötü'

Tarihi yerin çevresinin kirli olmasından dolayı üzüldüğünü belirten Büşra Özdemirci, "Nehrin çok temiz olduğunu söyleyemem, böylesi tarihi bir yerin çöp içinde olmaması gerekiyor. Dikkat edilmesi gerek. Görülmesi gereken tarihi bir yer burası. Bu manzara karşısında kalmak kötü bir durum. Erzurum'dan buraya gezmek için geldik. Nehri böyle görmek üzücü bir durum" dedi.

Gezmeye gelenler neye uğradığını şaşırdı! 'İzmir Körfezinden bile daha kötü'

ADANA'DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZÜYOR

Tarihi yerleri gezmek için ilk defa Adana'ya gelen İsmail Sarıkaya da, "Karabük'ten Adana'ya ilk defa bugün geldim. Adana'da ilk dikkatimi çeken nehrin kirliliği oldu. Bu kirliliği selde getirmiş olabilir, vatandaş da kirletmiş olabilir. Vatandaştan biraz daha dikkatli olmasını, davranmasını istiyorum. Cami'miz arka tarafımızda, tarihimiz burada. Köprünün üstünden geçerken etrafındaki bu pislik içler acısı bir durum. Adana'ya çok yakışan bir hal ve hareket değil. Yetkililerin bu konuda bir an önce duyarlı olup gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Gezmeye gelenler neye uğradığını şaşırdı! 'İzmir Körfezinden bile daha kötü'

"İZMİR KÖRFEZİNDEN BİLE DAHA KÖTÜ DURUMDA"

Seyhan Nehri'nin İzmir Körfezi'nden daha kötü duruma geldiğini belirten Ali Sertkaya, "İzmir Bornova'dan geliyorum. Seyhan Nehri'nin bu manzarası karşısında şu an bir şey düşünmeye bile gerek duymuyorum, kirliliği görünce şok oldum. İzmir Körfezi'nden bile daha kötü durumda. Bir an önce yetkililerin bu konuyu çözüme ulaştırmasını istiyoruz. Sonuçta burası Adana halkının, halkın bunu hak ettiğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

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