Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Gıda sahtekarlarına baskın! Tarihi geçmiş tavuk ve kokoreçlere el konuldu

Gıdada hileye göz açtırmak istemeyen ekipler Bilecik'te bir işletmeye operasyon yaptı. Bir kasapta tüketim tarihi geçmiş tüm tavuk ve kokoreçe el konuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gıda sahtekarlarına baskın! Tarihi geçmiş tavuk ve kokoreçlere el konuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 12:36

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda sahtekarlarına operasyonlar devam ediyor. 'te ihbar üzerine bir işletmeye yapıldı. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 153 hattına gelen bir ihbar üzerine kentte başka şubesi de bulunan bir dükkanına denetim yaptı.

Denetimlerde dondurulmuş halde üzerinde etiketi bulunan son kullanma tarihi geçmiş birçok tavuk ürünü ele geçirildi. Ekipleri paketlenmiş şekilde satışa sunulan ve üzerinde etiket olmayan kokoreçleri de belirledi. İş yeri için gerekli tutanaklar tutulurken, tavuk ve kokoreçlere el konuldu.

Gıda sahtekarlarına baskın! Tarihi geçmiş tavuk ve kokoreçlere el konuldu

HEPSİ İMHA EDİLİYOR

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev şunları söyledi:

"Fırınlar, okul kantinleri, et ve süt ürünü satan kasap ve şarküteri denetimlerine ağırlık verdik. Bir ürün üretildikten sonra tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süre zarfındaki soğuk hava zincir halkası ve saklama şartları bizim için önemli. Şimdi bununla ilgili karşılaştığımız birkaç olumsuzluktan örnek verecek olursak; bir et ürünü satan kasap işletmemiz ürünleri soğuk hava deposunda, yani derin dondurucuda muhafaza ediyor. Ancak bu ürünlerin ambalajları yırtılmış; böyle olunca ürünler birbirleriyle temas ediyor, plastikle temas ediyor ve aynı zamanda havayla da temas ediyor. Siz etin kokmasını engellemiş olabilirsiniz; ancak burada sağlıklı hijyen ve depolama şartlarına uymamış olursunuz. Aynı işletme kendi paketlediği ürünleri de depoda derin dondurucuda muhafaza ediyor. Ancak kendi paketlediği ürünlerin hangi ürünlerden paketlendiği, içeriğinin ne olduğu ve bunun haricinde hangi tarihte etiketlendiği, paketlendiği ve son kullanma tarihlerinin ne olduğuna dair hiçbir gösterge yok. Bu ürünler de aynı şekilde depoda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle birlikte bulunuyor. Biz bu ürünlerin tamamına el koyup imha ediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da gıda sahtekarlarına baskın: 1 tona yakın peynir ve süt ürününe el konuldu
ETİKETLER
#kasap
#denetim
#bilecik
#Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün
#Gıda Sahtekarlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.