Gıda sahtekarlarına baskın! Tarihi geçmiş tavuk ve kokoreçlere el konuldu

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda sahtekarlarına operasyonlar devam ediyor. Bilecik'te ihbar üzerine bir işletmeye denetim yapıldı. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 153 hattına gelen bir ihbar üzerine kentte başka şubesi de bulunan bir kasap dükkanına denetim yaptı.

Denetimlerde dondurulmuş halde üzerinde etiketi bulunan son kullanma tarihi geçmiş birçok tavuk ürünü ele geçirildi. Ekipleri paketlenmiş şekilde satışa sunulan ve üzerinde etiket olmayan kokoreçleri de belirledi. İş yeri için gerekli tutanaklar tutulurken, tavuk ve kokoreçlere el konuldu.

HEPSİ İMHA EDİLİYOR

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev şunları söyledi:

"Fırınlar, okul kantinleri, et ve süt ürünü satan kasap ve şarküteri denetimlerine ağırlık verdik. Bir ürün üretildikten sonra tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süre zarfındaki soğuk hava zincir halkası ve saklama şartları bizim için önemli. Şimdi bununla ilgili karşılaştığımız birkaç olumsuzluktan örnek verecek olursak; bir et ürünü satan kasap işletmemiz ürünleri soğuk hava deposunda, yani derin dondurucuda muhafaza ediyor. Ancak bu ürünlerin ambalajları yırtılmış; böyle olunca ürünler birbirleriyle temas ediyor, plastikle temas ediyor ve aynı zamanda havayla da temas ediyor. Siz etin kokmasını engellemiş olabilirsiniz; ancak burada sağlıklı hijyen ve depolama şartlarına uymamış olursunuz. Aynı işletme kendi paketlediği ürünleri de depoda derin dondurucuda muhafaza ediyor. Ancak kendi paketlediği ürünlerin hangi ürünlerden paketlendiği, içeriğinin ne olduğu ve bunun haricinde hangi tarihte etiketlendiği, paketlendiği ve son kullanma tarihlerinin ne olduğuna dair hiçbir gösterge yok. Bu ürünler de aynı şekilde depoda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle birlikte bulunuyor. Biz bu ürünlerin tamamına el koyup imha ediyoruz."