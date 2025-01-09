Gıda skandalında yeni liste ifşalandı! Baklavadan öyle bir şey çıktı ki...

09 Ocak 2025 11:10 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:20

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 sakıncalı ürün daha eklendi. Baklavaya bezelye konuluyor esprisi ise gerçek oldu. İşte yeni sakıncalı gıda listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 sakıncalı ürün daha eklendi. Böylece listedeki taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin sayısı 880'e çıktı.

Bu kez listeden kırmızı toz biberde domates ve baklavada yer fıstığı tespit edildi.

ALERJİSİ OLANLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Özellikle kırmızı toz biberde çıkan domates; domatese alerjisi olan bir kişiler için endişelere neden oldu.

TURİSTİK TESİSTE HİLE

Listeye Antalya'dan giren turistik bir otelde Adana kebap harcında kanatlı eti çıkması dikkati çekti.

YENİ LİSTEDEKİ UYGUNSUZLUKLAR

Kırmızı toz biberde domates

Çiğ dana ızgara köftede; Adana kebapta, dana kıymada, köftede kanatlı eti

Tam yağlı beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

Geleneksel tereyağında bitkisel yağ tespiti

Manda yoğurdunda inek sütü

Sumakta gıda boyası

Zeytinyağında tohum yağı

Baklavada yer fıstığı

Kekikte yabancı madde

Tereyağında düşük yağ oranı

Ayçiçek yağında ayçiçekten başka tohum yağlarının karıştırılması

Sade yağda bitkisel yağ

Yarım yağlı yoğurtta nişasta