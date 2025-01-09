Gıda skandalında yeni liste ifşalandı! Baklavadan öyle bir şey çıktı ki...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 sakıncalı ürün daha eklendi. Baklavaya bezelye konuluyor esprisi ise gerçek oldu. İşte yeni sakıncalı gıda listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 sakıncalı ürün daha eklendi. Böylece listedeki taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin sayısı 880'e çıktı.
Bu kez listeden kırmızı toz biberde domates ve baklavada yer fıstığı tespit edildi.
ALERJİSİ OLANLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Özellikle kırmızı toz biberde çıkan domates; domatese alerjisi olan bir kişiler için endişelere neden oldu.
TURİSTİK TESİSTE HİLE
Listeye Antalya'dan giren turistik bir otelde Adana kebap harcında kanatlı eti çıkması dikkati çekti.
YENİ LİSTEDEKİ UYGUNSUZLUKLAR
Kırmızı toz biberde domates
Çiğ dana ızgara köftede; Adana kebapta, dana kıymada, köftede kanatlı eti
Tam yağlı beyaz peynirde yağ oranının düşük olması
Geleneksel tereyağında bitkisel yağ tespiti
Manda yoğurdunda inek sütü
Sumakta gıda boyası
Zeytinyağında tohum yağı
Baklavada yer fıstığı
Kekikte yabancı madde
Tereyağında düşük yağ oranı
Ayçiçek yağında ayçiçekten başka tohum yağlarının karıştırılması
Sade yağda bitkisel yağ
Yarım yağlı yoğurtta nişasta