Gıda skandalında yeni perde! Bu sefer de kebaptan tekila, kokoreçten votka ve viski çıktı!

11 Ekim 2024 13:27 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 13:42

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesinde akıllara durgunluk veren yeni skandallar ortaya çıktı. Bugüne kadar gündem domuz eti, tek tırnaklı eti, kanatlı eti üzerine yoğunlaşırken ortaya çıkan yeni veriler incelemenin seyrini değiştirecek. Listeye göre kokoreçte votka ve viski, kebapta tekila çıktı. Yaşanan gelişme herkesi şaşkına çevirdi...

Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde" teşhir ettiği isimlere bugün de üç firma katılarak toplam firma sayısı 75'e çıkarıldı. Ayrıca "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde" teşhir edilenlere 13 firma daha eklenerek burada da kayıt sayısı 565'e yükseldi.

Listede bazı büyük markalar da yer alırken, son olarak Köfteci Yusuf'un bazı ürünlerinde domuz eti​ tespit edilmişti. Bu listede ayrıca kuyu tandır kebapta tekila, kokoreçte votka ve viski ortaya çıktı.

YENİ SKANDALLAR ARAMALARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Ortaya çıkan yeni skandallar ise bu durumun seyrini değiştirecek. Vatandaşlar artık güvenilir gıdaya erişebilmek için listeyi titizlikle incelerken, arama filtrelerine yeni terimler de ekleyecek.

KEBAPTAN TEKİLA ÇIKTI

Bakanlığın listesine göre Antalya'da bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila tespit edildi.

KOKOREÇTEN VİSKİ VE VOTKA ÇIKTI

Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürününde ise votka tespit edildi. Yine aynı kokoreççiden alınan bir numunede viski de tespit edildi.

OKEY SALONUNDAKİ GIDALARDAN RAKI ÇIKTI

Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda rakı tespit edildi.