Gıda skandallarına yeni ifşa listesi eklendi! İki ünlü bal markasında hile, kıymada at eti çıktı

13 Kasım 2024 12:28 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:41

Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. Listeye göre kıymada at ve eşek eti, dönerde dil tespit edildi. Koyun peyniri diye satılan bir ürünün içerisinde koyun sütü olmadığı belirlendi. Listeye zincir marketlerde satılan iki bal markası girdi. Dünyaca ünlü bir alkol şirketinin ürününde de hile tespit edildi.