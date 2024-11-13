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Gıda skandallarına yeni ifşa listesi eklendi! İki ünlü bal markasında hile, kıymada at eti çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 12:28 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:41
Gıda skandallarına yeni ifşa listesi eklendi! İki ünlü bal markasında hile, kıymada at eti çıktı

Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. Listeye göre kıymada at ve eşek eti, dönerde dil tespit edildi. Koyun peyniri diye satılan bir ürünün içerisinde koyun sütü olmadığı belirlendi. Listeye zincir marketlerde satılan iki bal markası girdi. Dünyaca ünlü bir alkol şirketinin ürününde de hile tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Gıda skandallarına yeni ifşa listesi eklendi! İki ünlü bal markasında hile, kıymada at eti çıktı - 1. Resim

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 747'ye yükseldi.

Gıda skandallarına yeni ifşa listesi eklendi! İki ünlü bal markasında hile, kıymada at eti çıktı - 2. Resim

12 Kasım itibarıyla güncellenen listede zincir marketlerde satılan iki ünlü bal şirketinin ürünleri dikkat çekti. Abalı ve Balpetek markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Gıda skandallarına yeni ifşa listesi eklendi! İki ünlü bal markasında hile, kıymada at eti çıktı - 3. Resim

Listeye göre kıymada at ve eşek eti, dönerde dil, kaşar peynirinde bitkisel yağ tespit edildi. Koyun sütünden diye pazarlanan peynirin içerisinde koyun sütü olmaması dikkat çekti.

Gıda skandallarına yeni ifşa listesi eklendi! İki ünlü bal markasında hile, kıymada at eti çıktı - 4. Resim

Gıda skandallarına yeni ifşa listesi eklendi! İki ünlü bal markasında hile, kıymada at eti çıktı - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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