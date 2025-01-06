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Gıda skandallarında yeni liste! Köftede tek tırnaklı et, çikolatada ilaç

Editör: Merve Yaz / Kaynak: NTV
06 Ocak 2025 16:12 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:16
Gıda skandallarında yeni liste! Köftede tek tırnaklı et, çikolatada ilaç

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 4 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı eti ve çikolatada ilaç tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı​, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Gıda skandallarında yeni liste! Köftede tek tırnaklı et, çikolatada ilaç - 1. Resim

BOZULMUŞ ET SATMIŞLAR

Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 3 artarak 180'e çıktı.

Gıda skandallarında yeni liste! Köftede tek tırnaklı et, çikolatada ilaç - 2. Resim

Antalya'da faaliyet gösteren firmanın kıymasında kanatlı eti, köftesinde ise tek tırnaklı eti tespit edildi. Sivas'ta faaliyet gösteren süt ürünleri firmasının peynirinde de natamisin tespit edildi.

İstanbul'da faaliyet gösteren Bolld Extra markalı üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.

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Kaynak: NTV
gıdatarım ve orman bakanlığı

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