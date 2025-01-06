Gıda skandallarında yeni liste! Köftede tek tırnaklı et, çikolatada ilaç

06 Ocak 2025 16:12 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:16

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 4 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı eti ve çikolatada ilaç tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...