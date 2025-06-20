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Gıda teröristleri yine iş başında! Köftede kanat, pidede sakatat

Gıda teröristleri dur durak bilmiyor. Bakanlığın yeni yayınladığı ifşa listesindeki markalar şoke etti. Çeşitli ürünlerin eklendiği listede peynir, zeytinyağı, sucuk ve pekmez markaları dikkat çekti. Listede peynirde sütyağı harici yağ tespiti, pekmezde şeker ilavesi, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması pide de ise sakatat tespit edildiği belirlendi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

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Gıda teröristleri yine iş başında! Köftede kanat, pidede sakatat
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 15:06

Tarım ve Orman Bakanlığı toplum sağlığını tehlikeye atan "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. 19 Haziran tarihli güncellemede listeye çok sayıda zeytinyağı, peynir, pekmez, köfte, tereyağı markaları eklendi.

Gıda teröristleri yine iş başında! Köftede kanat, pidede sakatat

Listede sucuklarda sakatat, doğal olarak satıldığı iddia edilen zeytinyağlarında ise tohum yağlarının karıştırıldığı görüldü. Peynirlerde sütyağı harici yağ tespit edilirken köfte ve kırmızı ete kanatlı et karıştırıldığı belirlendi.

Gıda teröristleri yine iş başında! Köftede kanat, pidede sakatat

MEŞHUR BÖREKÇİDE KALP

Isparta'da bulunan Sarıyer Börekçisi Ortaköy Kumpircisi adlı firmanın ürünlerinden alınan numunelerde ise, pide iç harcına sakatat (kalp ve taşlık) karıştırıldığı tespit edildi. Ayrıca, Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Erçolak Gıda'nın ise, dana-kuzu karışık kıyma ürünlerinde sakatata (kalp) rastlandı.

Gıda teröristleri yine iş başında! Köftede kanat, pidede sakatat

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Genç Kasap firmasının çiğ dana etlerine de, tek tırnaklı eti karıştırıldığı ortaya çıktı.

Gıda teröristleri yine iş başında! Köftede kanat, pidede sakatat

LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren Bufalo Besicilik Gıda'ya ait Kahraman Kazan Süt Çiftliği Gurme markalı tereyağında, laboratuvar analizleri sonucu bitkisel yağ tespit edildi.

Gıda teröristleri yine iş başında! Köftede kanat, pidede sakatat

Ankara'nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren Baldağ Gıda'ya ait 'Süzme Akasya Çiçek Balı (Petek Süzmesi)' ürününde, yapılan kontroller sonucunda taklit/tağşiş uygulaması tespit edildi.

Kars merkezdeki Öz-Kar Süt Sanayi'nin Tuna Ticaret aracılığıyla piyasaya sunduğu tereyağında, süt yağı harici yağ bulunduğu belirlendi.

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