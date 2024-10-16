Gıdada hile skandalı sürüyor! 21 farklı markayla sahte zeytinyağı satışı: Hepsi Sabri Akın ismini işaret ediyor

16 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:46

Tarım ve Orman Bakanlığı, sürekli güncellediği taklit ve tağşiş listesinde her defasında ayrı skandallar ortaya çıkıyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalar bakanlık tarafından tek tek ifşa ediliyor. Sabri Akın'ın sahibi olduğu Onay Ticaret'in 21 farklı marka ile sahte zeytinyağı satışı yaptığı tespit edildi. Onay Ticaret'e ait toplamda 41 farklı marka olduğu belirtiliyor.

Gıda skandallarına yenisi eklendi! Sucuklara öyle şeyler katmışlar ki...

Gıda skandallarına yenisi eklendi! Sucuklara öyle şeyler katmışlar ki...

Gıda skandalında yeni perde! Bu sefer de kebaptan tekila, kokoreçten votka ve viski çıktı!

Gıda skandalında yeni perde! Bu sefer de kebaptan tekila, kokoreçten votka ve viski çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı​, gıda ürünlerini denetim altına aldı. Art arda sağlıksız, sahte ya da tağşiş olduğu açıklanan ürünler vatandaşı oldukça tedirgin etti. Gıda ürünleriyle ilgili hile ve sahtekarlıklar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

GIDA TERÖRÜ GÖZLER ÖNÜNDE!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellemeye devam ettiği taklit ve tağşiş listesinde her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Paylaşılan liste ile birlikte gıda terörü bir kez daha gözler önüne serildi.

43 FARKLI MARKA İLE SATIŞ YAPIYOR!

Zeytinyağına tohum yağı karıştırarak 43 farklı marka ile satış yapan Onay Ticaret listede dikkat çeken firmaların arasında yer aldı. Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın'ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi. Sabri Akın'a ait 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı​ satışına devam edildiği belirtiliyor.

WALMART'TAN TAKDİRE ŞAYAN HAREKET

Öte yandan ABD'nin en büyük market zincirlerinden olan biri olan Walmart, yaklaşık 5 bin ton eti "Listeria bakterisi" endişesi ile imha etti. Eti satın alan müşterilerine çağrıda bulunan firma, ürünleri iade etmelerini istedi.