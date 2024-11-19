Gıdada sahtecilik skandallarının sonu gelmiyor! Bakanlık yeni listeyi ifşa etti: Vatandaşa yedirilenler mide bulandırdı

19 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:47

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve gıdada sahteciliğin önüne geçmek için ifşa edilen markalara her gün yenisi ekleniyor. Son olarak listeye 6 yeni firma ve ürün girdi. Sucuklarda sakatat (baş eti), iki zeytinyağı işletmesinin ürünlerine ise tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. İşte o markalar ve ürünler...