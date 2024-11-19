Gıdada sahtecilik skandallarının sonu gelmiyor! Bakanlık yeni listeyi ifşa etti: Vatandaşa yedirilenler mide bulandırdı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve gıdada sahteciliğin önüne geçmek için ifşa edilen markalara her gün yenisi ekleniyor. Son olarak listeye 6 yeni firma ve ürün girdi. Sucuklarda sakatat (baş eti), iki zeytinyağı işletmesinin ürünlerine ise tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. İşte o markalar ve ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayının başından beri yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi kamuoyunda geniş yankı buldu. Kısa aralıklarla güncellenen listelere yeni firmalar ve ürünler ekleniyor. Bakanlığın 18 Kasım'da yayımladığı listeye ise kıymadan zeytinyağına, tereyağından sucuğa kadar hile yapılan birçok ürün girdi.
İşte o firmalar ve ürünler...
SUCUK, ZEYTİNYAĞI, KEKİK...
İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir işletmede dana kıymada kanatlı eti tespit edildi. Kayseri Kocasinan'da bulunan bir firmanın sucuklarında sakatat (baş eti) tespit edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir firmanın tereyağında "bitkisel yağ tespiti ve süt yağı harici yağ tespiti" yapıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kekik üretimi yapan firmanın ürünlerinde "yabancı madde tespiti" raporlandı.
İstanbul'da Bağcılar ve Ümraniye'de yer alan iki zeytinyağı işletmesinin ürünlerine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine de birçok ürün eklendi.
Macunlarda ilaç etken maddesi bulunurken, kıyma ve parça etlerde tek tırnaklı eti tespit edildi.