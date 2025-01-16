Gıdada sahtekarlıklar listesine yenileri eklendi! Bakanlık tek tek ifşa ediyor: Ünlü baklavacı da aralarında

16 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:35

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yenileri eklendi Bakanlığın listesinde baharattan boya, bitkisel macunlarda ilaç tespit edildi. Ayrıca ünlü baklava firmasının ürünlerinde yer fıstığı kullanıldığı tespit edildi.İşte detaylar...

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Vatandaşların gıdada mağduriyet yaşamaması için Bakanlık denetimlerini sıkılaştırdı. Bunun kapsamında ise ürünlerine taklit​ ve tağişiş karıştıran markalar kamuoyuna duyuruluyor. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellendi.

Özellikle baharat, zeytinyağı ve kırmızı ette taklit tağişişin bulunması ise vatandaşın bu ürünleri tedirgin almasına neden oluyor. Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş güvenilir marka arayışını sürdürüyor.

PUL BİBERDEN BOYA ÇIKTI

Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş hangi markaların ve ürünlerin eklendiğini merak etmeye başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üretim yapan Bora Bora Gıda şirketine ait olan Bora Bora Premium İpek Pul Biber'in içinden ise boya tespiti yapıldı. Ayrıca bu boyanın gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya olduğu da listede belirtildi.

Pekmez Dünyası'na ait olan Lukaçi markalı ballı bitkisel macunda ilaç etken tespit edildi. Aynı markanın Pekmez Dünyası adı altında satılan bitkisel karışımlı macununda ve epimediumlu bitkisel karışımlı macun tespit edildi.

İŞTE BAKANLIĞIN GÜNCEL LİSTESİ:

Ayrıca, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli baklava üreticisi Berat Kılıççalan - Safir Baklava firması da yer aldı. Bakanlık, Safir Baklava'nın ürünlerinde 'Yer Fıstığı' kullandığını tespit etti.

Çeşit çeşit baklava üreten firma, internet üzerinden de tüm Türkiye'ye ürünlerini satıyor.

Firma sosyal medyadan da sık sık imalathanesinden görüntüler paylaşıyor.