Gündem
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi geçirdi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Fuat Köse, anjiyo olduktan sonra yoğun bakıma alındı. Köse'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi geçirdi
CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Köse’nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi geçirdi

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başkan Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gerçekleştirilen anjiyo işlemi sırasında stent takıldı.
Tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam eden Köse'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Köse, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti ve en kısa sürede görevinin başına dönmek istediğini ifade etti.
Yaşanan olayın ardından Fuat Köse’nin sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi geçirdi

ANJİYO OLDU, STENT TAKILDI

"Kıymetli hemşehrilerim; bugün öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle gittiğim özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir özel hastaneye sevk edildim ve anjiyo işlemi gerçekleşti. Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımdayım.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi geçirdi

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma; dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun’umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım. Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin."

FUAT KÖSE KİMDİR?

Fuat Köse, 1973 yılında Giresun’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümünden mezun oldu.

İlk siyasi deneyimini 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak yaşadı. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi geçirdi

Madeni Sanatkârlar Odasında Yöneticilik, Giresun Sanayispor Kadın Futbol takımında Kulüp Başkanlığı yapmıştır. Giresun Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yöneticilik görevine devam etmektedir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak girdiği seçimleri yüzde 54.56 oyla kazanıp Giresun Belediye Başkanı seçildi.

Giresun’da endüstriyel bir firmanın sahibi olarak iş dünyasında yer alan Fuat Köse evli ve iki çocuk babasıdır.

#Gündem
