Giresun’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

04 Ekim 2024 20:52 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 20:52

Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İlçenin Elmalı köyünün Oyrak mevkisinde ehliyetsiz sürücü C.K. (17) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Naci K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.