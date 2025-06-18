Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

İstanbul
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akköy köyünde, Mehmet Çağlar’ın (72) kullandığı otomobil, köy yolunda kontrolden çıkarak yol dışına savruldu. Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Bahattin Ç. hafif yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, jandarma olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, özellikle köy yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.