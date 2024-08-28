Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Girit Adası'nda korkutan deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Girit Adası'nda korkutan deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 19:48 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 20:25
Girit Adası&#039;nda korkutan deprem oldu! Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika deprem haberi: Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı. Sarsıntı bölge sakinlerinde hafif şiddette hissedildi.

Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. 19.29'da meydana gelen sarsıntının derinliği 11.3 olarak kayıt düşüldü. Deprem bilim insanlarının sıklıkla uyardığı Helen Yayı aksında gerçekleşti.

Yaklaşık 100 yılda bir deprem ürettiği belirtilen Helen Yayı, ülkemizde Kahramanmaraş depremi sonrası yeniden konuşulmaya başlamıştı. Büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip fayın kırılması halinde ülkemizi, Yunanistan'ı ve Güney Akdeniz'i etkilemesi bekleniyor.

Girit Adası'nda korkutan deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

Sarsıntı bölge adalarında da hissedildi.

Girit Adası'nda korkutan deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...