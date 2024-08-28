Girit Adası'nda korkutan deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 19:48 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 20:25
Son dakika deprem haberi: Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı. Sarsıntı bölge sakinlerinde hafif şiddette hissedildi.
Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. 19.29'da meydana gelen sarsıntının derinliği 11.3 olarak kayıt düşüldü. Deprem bilim insanlarının sıklıkla uyardığı Helen Yayı aksında gerçekleşti.
Yaklaşık 100 yılda bir deprem ürettiği belirtilen Helen Yayı, ülkemizde Kahramanmaraş depremi sonrası yeniden konuşulmaya başlamıştı. Büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip fayın kırılması halinde ülkemizi, Yunanistan'ı ve Güney Akdeniz'i etkilemesi bekleniyor.
Sarsıntı bölge adalarında da hissedildi.
Kaynak: tgrthaber.com