Girne'deki feribot faciasında bir cesede daha ulaşıldı

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İstanbul
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları titizlikle sürüyor. KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı ve kimlik tespitine yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.