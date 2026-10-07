Girne'deki feribot faciasında bir cesede daha ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları titizlikle sürüyor. KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı ve kimlik tespitine yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

4 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.