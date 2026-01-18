Menü Kapat
TGRT Haber
GKRY'nin skandal sözlerine KKTC'den sert tepki! 'Türkiye garantördür, işgalci değil'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos'un Türkiye'yi hedef alan "işgalci" nitelendirmesine sert çıktı. Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti garantördür, işgalci değil" dedi.

GKRY'nin skandal sözlerine KKTC'den sert tepki! 'Türkiye garantördür, işgalci değil'
KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Üstel, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos'un Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi. Üstel, "Rum Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Komisyonu üyeleri önünde sarf ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'ni 'işgalci' olarak nitelendiren ifadeler tarihi gerçekleri çarpıtan, uluslararası hukuku yok sayan ve siyasi provokasyondan ibaret söylemlerdir." dedi.

"HAD BİLMEZ TARİHİ ÇARPITAN SÖZLERE İZİN VERMEYİZ"

Rum tarafının yıllardır sürdürdüğü bu "tek yanlı ve mesnetsiz dilin", Kıbrıs meselesinin çözümüne hiçbir katkı sağlamamasının yanı sıra adadaki fiili ve hukuki gerçekleri inkar etmeye yönelik başarısız bir algı operasyonunun devamı olduğunu belirten Üstel, "Had bilmez ve tarihi çarpıtan söylemlere asla izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti garantördür, işgalci değil." ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

"Açık ve nettir, Türkiye Cumhuriyeti, 1960 Garanti Antlaşmalarından doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının güvenliği için adadadır. Bu varlık bir 'işgal' değil, Kıbrıs Türk halkının varlığını, can güvenliğini ve siyasi eşitliğini teminat altına alan meşru ve hukuki bir garantörlük görevidir."

GKRY'nin skandal sözlerine KKTC'den sert tepki! 'Türkiye garantördür, işgalci değil'

Üstel, KKTC'nin hak ve çıkarlarının Türkiye ile tam bir uyum ve kararlılık içinde korunmakta olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile egemenliğinin hiçbir koşulda pazarlık konusu yapılmadığını vurguladı.

"RUM TARAFI ÇÖZÜM DEĞİL ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜRETMEKTEDİR"

Kombos'un dile getirdiği iddiaların 1963-1974 arasında Kıbrıs Türk halkına saldırıları, zorla dışlanmayı ve yaşanan insanlık dramlarını bilinçli biçimde yok saydığının altını çizen Üstel, "Tarihi çarpıtarak siyaset üretme çabası, ne uluslararası kamuoyunda karşılık bulur ne de Kıbrıs Türk halkının iradesini gölgeleyebilir." değerlendirmesini yaptı.

Üstel, iki devletli çözümün, adadaki mevcut gerçeklere dayanan tek gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm modeli olduğuna işaret ederek, "Rum tarafının hala çökmüş federasyon tezlerine sarılarak Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan dili, çözüm değil çözümsüzlük üretmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu durumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan kararlı duruşun, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve devlet iradesini savunan güçlü bir iradenin ifadesi olduğunu belirten Üstel şunları aktardı:

"Çağrımız nettir. Gerçeklerden kaçmak yerine, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul eden, saygılı ve samimi bir dili benimseyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde, halkımızın haklarını ve devletimizin egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir."

