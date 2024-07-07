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Göbeklitepe yakınında yangın başladı! Fıstık ağaçları ve zeytinlikler yanıyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Temmuz 2024 22:19 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 22:28

Şanlıurfa Göbeklitepe'ye birkaç kilometrelik mesafede otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangının ilerlememesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye'nin en önemli turistik ve kültürel merkezi Göbeklitepe'ye çok yakın bir alanda yangın başladı.

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nin ve Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan dağlık alanda çıktı. Akşam saatlerinde makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayıldı.

Göbeklitepe yakınında yangın başladı! Fıstık ağaçları ve zeytinlikler yanıyor - 1. Resim

KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜNÜYOR

Vatandaşların ihbarıyla yangın bölgesine Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı. Ekipler söndürme çalışması yaparken, Germuş ve Örencik Mahallesinde başlayan yangın kentin birçok noktasından görüldü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle çok sayıda fıstık ve zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.
Yangının çıktığı alan, Göbeklitepe'ye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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