Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyelilerin pasaport ve adres bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili açıklama yaptı

05 Temmuz 2024 00:58 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 01:13

Kayseri'de başlayan Suriyeliler aleyhindeki gösterilerin yurdun pek çok yerine sıçramasıyla yeni bir kaos planının denendiği ortaya çıkmış provokatif kişiler yakalanmıştı. Son olarak sosyal mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden 3 milyon 313 bin 701 Suriyeli kişinin pasaport ve adres bilgilerinin paylaşıldığı ve evlerine baskın yapılacağı öne sürülmüştü. Yayımlanan belgeler üzerine Göç İdaresi Başkanlığı bilgileri inceledi.

"VERİLER GÜNCEL DEĞİL"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, verilerin güncel olmadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, “Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

TELEGRAM ÜZERİNDEN ADRES VE PASAPORT PAYLAŞILDI

Akşam saatlerinde "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkaracağız" başlıklı çağrıların ardından kaos çağrısı yapan paylaşımlara bir yenisi daha eklenmişti. Bir hesap üzerinden Türkiye'de yaşayan Suriye uyruklu kişilerin kişisel bilgileri fotoğraflarıyla birlikte paylaşılmaya başlandı.

30 Haziran'da Kayseri'de başlayan provokasyon sonrası emniyet güçleri operasyonlar başlatarak geçmişlerinde suç kaydı kabarık olduğu ortaya çıkan yüzlerce kişi yakalanmıştı.