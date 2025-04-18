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 | Bengül Arıca

Göçmen kaçakçılarına büyük darbe! Çok sayıda kişi yakaladı

Bakan Yerlikaya ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 13:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 723 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılarına büyük darbe! Çok sayıda kişi yakaladı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının detayları;

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 621 personel, 8 bin 524 ekip ile 5 bin 228 noktada;4 bin 505 metruk bina, 7 bin 634 umuma açık yer, 475 terminal ve 6 bin 36 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 650 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. "

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