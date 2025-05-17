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 | Sule Altinel

Gök gürleyecek, fırtına kopacak... Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 15 il için sarı alarm verildi!

Meteoroloji'nin son raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. 15 il için sarı kodlu alarm verilirken vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıldı. İşte 17 Mayıs il il hava durumu...

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Gök gürleyecek, fırtına kopacak... Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 15 il için sarı alarm verildi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 06:46
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 06:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gök gürleyecek, fırtına kopacak... Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 15 il için sarı alarm verildi!

15 İLDE SARI ALARM

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Gök gürleyecek, fırtına kopacak... Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 15 il için sarı alarm verildi!

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Yalova.

Gök gürleyecek, fırtına kopacak... Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 15 il için sarı alarm verildi!

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Gök gürleyecek, fırtına kopacak... Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 15 il için sarı alarm verildi!

Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE 17 MAYIS İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 25°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 21°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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