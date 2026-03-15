Gök Tengri'ye inandığını söyledi, Müslümanlara hakaret etti! Gamze Gökçe tutuklandı

Kendisini yazar olarak tanıtan Gamze Gökçe adlı şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gök Tengri'ye inandığını söyleyip İslam'a ve Müslümanlara hakaret etti.

Gelen tepkilerin ardından harekete geçen yetkililer, Gökçe hakkında; halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltı kararı çıkardı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Gökçe, 14 Mart'ta sevk edildiği Burdur Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Gökçe, 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nde cezaevine gönderildi. Gamze Gökçe'nin sosyal medya hesapları da kapatıldı.