Bakan Gürlek'ten İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı: "İnsan onuruyla bağdaşmıyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslamofobi ile ilgili bir paylaşım yaptı. "İslamofobi" kavramının yalnızca bir korkuyu ifade etmediğinin altını çizen Bakan Gürlek, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutumun ön yargı, ayrımcılık ve açık bir düşmanlık içerdiğini kaydetti.

Meselenin çoğu zaman bir korkudan ziyade İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek; minarelerden, başörtüsünden ya da bir inancın kamusal görünürlüğünden rahatsızlık duymanın korkuyla açıklanamayacağını aktardı. Gürlek, bir insanın inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle hedef alınmasının insan onuruyla bağdaşmayacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Gürlek paylaşımında ek olarak "İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir. Toplumların barışını ve ortak geleceğini tehdit eden her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek, farklılıkları zenginlik olarak gören, insan onurunu ve karşılıklı saygıyı merkeze alan bir anlayışı güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Türkiye’nin İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

https://x.com/abakingurlek/status/2033098962090029270