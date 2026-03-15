Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bakan Gürlek'ten İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı: "İnsan onuruyla bağdaşmıyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde artmaya devam eden İslamofobi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlığın kararlılıkla reddedilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Gürlek, bir insanın inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle hedef alınmasının insan onuruyla bağdaşmayacağını kaydetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 12:21

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ile ilgili bir paylaşım yaptı. "İslamofobi" kavramının yalnızca bir korkuyu ifade etmediğinin altını çizen Bakan Gürlek, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutumun ön yargı, ve açık bir düşmanlık içerdiğini kaydetti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslamofobinin sadece bir korku olmadığını, Müslümanlara yönelik ön yargı, ayrımcılık ve düşmanlık içerdiğini belirterek bu tür ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.
İslamofobi kavramının, çoğu zaman bir korkudan ziyade İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı olduğunu belirtti.
Minarelerden, başörtüsünden veya inancın kamusal görünürlüğünden rahatsızlık duymanın korkuyla açıklanamayacağını ifade etti.
Bir insanın inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle hedef alınmasının insan onuruyla bağdaşmadığını kaydetti.
İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlığın kararlılıkla reddedilmesi gerektiğini söyledi.
Toplumların barışını ve ortak geleceğini tehdit eden her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmenin önemini vurguladı.
Türkiye’nin insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Meselenin çoğu zaman bir korkudan ziyade İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek; minarelerden, başörtüsünden ya da bir inancın kamusal görünürlüğünden rahatsızlık duymanın korkuyla açıklanamayacağını aktardı. Gürlek, bir insanın inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle hedef alınmasının insan onuruyla bağdaşmayacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Gürlek paylaşımında ek olarak "İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir. Toplumların barışını ve ortak geleceğini tehdit eden her türlü ve ayrımcılıkla mücadele etmek, farklılıkları zenginlik olarak gören, insan onurunu ve karşılıklı saygıyı merkeze alan bir anlayışı güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Türkiye’nin İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

https://x.com/abakingurlek/status/2033098962090029270

ETİKETLER
#ırkçılık
#ayrımcılık
#islamofobi
#İslam Karşıtlığı
#İnsan Onuru
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.