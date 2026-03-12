Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: "Kirli savaşını yayıyor!"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan bugün Ankara'da Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ana gündemin Orta Doğu'daki savaş olduğunu aktaran Bakan Fidan, böglede gerilim azaltılması için Türkiye'nin görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in savaşı Lübnan'a taşıdığını aktardı.

Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"Görüşmelerimizde güncel uluslararası meseleleri ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'daki savaş gelmekte. Gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz.

"SAVAŞ SONA ERMELİDİR"

İran'da iç savaş çıkarma planlarına karşıyız. Savaş sona ermelidir. Yayılmacı politika izleyen İsrail, kirli savaşını Lübnan'a taşıyor. Bu savaş bir an önce sona ermeli.

"TOPLUMUN DİKKATİ GAZZE'DEN UZAKLAŞMAMALIDIR"

Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır. Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz.

İMHA EDİLEN İRAN FÜZELERİ

NATO'nun kollektif savunma konseptiyle uyumlu bir hareket tarzı oldu. NATO bu türden senaryolara hazırlık yapmakta, malumunuz. Hava savunma sistemleri gerçekten çok önemli. Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü çalışmalar var.