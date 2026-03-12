Menü Kapat
Politika
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: "Kirli savaşını yayıyor!"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, İsrail konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Fidan, İsrail'in kirli savaşını Lübnan'a taşıdığını söyledi.

temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan bugün Ankara'da Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: "Kirli savaşını yayıyor!"

Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: "Kirli savaşını yayıyor!"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından Orta Doğu'daki savaşı ele alarak gerilimin azaltılması ve savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı.
Bakan Fidan, güncel uluslararası meseleler arasında Orta Doğu'daki savaşın bulunduğunu belirtti.
Türkiye'nin gerilimi azaltmak için komşuları ve ortaklarıyla fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.
İran'da iç savaş çıkarma planlarına karşı olduklarını ifade etti.
İsrail'in yayılmacı bir politika izlediğini ve kirli savaşını Lübnan'a taşıdığını aktardı.
Uluslararası toplumun dikkatini Gazze'den uzaklaştırmaması gerektiğini vurguladı.
İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı provokatif eylemlerine devam ettiğini belirtti.
Ana gündemin Orta Doğu'daki savaş olduğunu aktaran Bakan Fidan, böglede gerilim azaltılması için Türkiye'nin görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in savaşı Lübnan'a taşıdığını aktardı.

Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"Görüşmelerimizde güncel uluslararası meseleleri ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'daki savaş gelmekte. Gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz.

Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: "Kirli savaşını yayıyor!"

"SAVAŞ SONA ERMELİDİR"

İran'da iç savaş çıkarma planlarına karşıyız. Savaş sona ermelidir. Yayılmacı politika izleyen İsrail, kirli savaşını Lübnan'a taşıyor. Bu savaş bir an önce sona ermeli.

Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: "Kirli savaşını yayıyor!"

"TOPLUMUN DİKKATİ GAZZE'DEN UZAKLAŞMAMALIDIR"

Uluslararası toplumun dikkati 'den uzaklaşmamalıdır. Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz.

Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: "Kirli savaşını yayıyor!"

İMHA EDİLEN İRAN FÜZELERİ

NATO'nun kollektif savunma konseptiyle uyumlu bir hareket tarzı oldu. NATO bu türden senaryolara hazırlık yapmakta, malumunuz. Hava savunma sistemleri gerçekten çok önemli. Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü çalışmalar var.

