GÖKBEY Helikopterinin pilotları ilk kez Tgrthaber.com'a konuştu! 'Gökyüzünde daha da özgürleştik'
Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim 2024 tarihinde Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine dahil edildi. TUSAŞ'ta çalışan Türk mühendisler tarafından üretilip geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY'in proje aşamasından kabul aşamasına kadar olan süreci bizzat yerinde inceleyerek ilgili komutanlardan bilgiler aldık. Tgrthaber.com'a konuşan GÖKBEY pilotları; 'Yerli helikopterimizle birlikte, semalarımızda daha da özgürleştik.' İfadelerini kullandı.
Türkiye, Savunma Sanayii alanında her geçen gün tarihi projelere imza atmaya devam ediyor. 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde (SSİK) alınan kararla birlikte yapımına başlanan GÖKBEY Helikopteri, 6 Eylül 2018 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.
GÖKBEY HANGARI İLK KEZ TGRTHABER.COM'A AÇILDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim 2024 tarihinde Jandarma Havacılık Komutanlığına teslim edilen GÖKBEY Helikopteri, terörle mücadeleden asayişe, personel taşımacılığından yangın söndürmeye kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde üretildi.
Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile röportaj gerçekleştiren GÖKBEY Pilotları, helikopterin geliştirme safhasından kabul sürecine kadar olan tüm serüveni detaylı şekilde anlattı.
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