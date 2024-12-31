GÖKBEY Helikopterinin pilotları ilk kez Tgrthaber.com'a konuştu! 'Gökyüzünde daha da özgürleştik'

31 Aralık 2024 19:14 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 19:22

Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim 2024 tarihinde Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine dahil edildi. TUSAŞ'ta çalışan Türk mühendisler tarafından üretilip geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY'in proje aşamasından kabul aşamasına kadar olan süreci bizzat yerinde inceleyerek ilgili komutanlardan bilgiler aldık. Tgrthaber.com'a konuşan GÖKBEY pilotları; 'Yerli helikopterimizle birlikte, semalarımızda daha da özgürleştik.' İfadelerini kullandı.