Gökyüzünde görenler endişeye kapıldı! Gece bir anda alevlendi, polisler esrarengiz cismi arıyor

01 Şubat 2025 00:30 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 00:34

Ankara Polatlı’da gökyüzünü aydınlatan esrarengiz cisim paniğe neden oldu! Geceyi bir anda alevler içinde bırakan bu gizemli olay, bölge halkını ayağa kaldırırken yetkililer harekete geçti. Göktaşı mı, başka bir şey mi? Gerçek, yapılacak incelemelerle ortaya çıkacak.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde aniden beliren ve hızla yere doğru ilerleyen esrarengiz bir cisim paniğe neden oldu. Göktaşı olabileceği düşünülen cismi gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, ihbarlar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatırken, olayın sırrını çözmek için dron destekli tarama yapıldığını duyurdu.

"ALEV PÜSKÜRTEREK DÜŞTÜ!"

O anlara tanıklık eden vatandaşlardan Arda Çuhadar, gördüğü cismin oldukça büyük ve sıra dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Daha önce birçok kez yıldız kayması gördüm ama bu farklıydı. Büyük bir cisimdi, parlak beyaz renkteydi ve yere yaklaşırken alev püskürtmeye başladı. Defalarca izledim ve meteor olabileceğini düşündüm."

Bir başka görgü tanığı Ömer Doğular ise olayın ardından bölgede elektrik kesintisi yaşandığını belirterek "İlk başta yıldız kayması sandım ama ışık komple kesildi. O zaman bir göktaşı düşmüş olabileceğini anladım. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor." dedi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA: GÖKTAŞI OLABİLİR!

İhbarların ardından bölgeye kolluk kuvvetleri sevk edilirken, olayın gizemini çözmek için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Dronlarla havadan görüntüleme yapılırken, yetkililer cismin büyük ihtimalle bir göktaşı olabileceğini belirtti. Kesin sonucun ise yapılacak incelemeler sonrası netleşeceği ifade edildi.

Polatlı halkı, gökyüzünden düşen bu esrarengiz cismin ne olduğunu öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor.