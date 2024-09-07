Gökyüzünde merak uyandıran parlak cisim: Birçok ilde görüldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Eylül 2024 02:04 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 02:04

Hatay'da gökyüzünde süzülen parlak cisim geceyi aydınlattı. Kısa bir parlamayla görülen cismin meteor olduğu iddia edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saat 23.47 sıralarında gökyüzünde parlak bir cisim vatandaşların dikkatini çekti. Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerde gökyüzünde parlayan cisim görüntülendi. Samandağ ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarına bakan vatandaşlar, gökyüzünde süzülen parlak cismin kayıtlara yansıdığını fark etti. Kayıtlarda; meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünde kısa bir parlamayla görüldüğü fark edildi. İlgili Haberler Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı Ay ile ilgili 3 ilginç gerçek: Uydumuzun 120 milyon yıl öncesinde şaşırtan detay!