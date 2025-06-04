Gordion Antik kentinde inanılmaz keşif! Mezar odasında kraliyet ailesinden biri olabilir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda çok önemli bir keşif yapıldığını duyurdu. Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen el değmemiş ahşap mezar tarihe ışık tutacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara il sınırları içerisinde bulunan Gordion Antik Kenti'nin tanıtım programında konuştu. Gordion Antik Kenti’nde yürütülen kazılarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, 'Ahşap konstrüksiyonlu bir mezar odası gün yüzüne çıkarılmıştır. Mezar odasında bulunan kişi, Kraliyet ailesinden biri olabilir.' ifadelerini kullandı.



MEZAR ODASINDA BULUNAN KİŞİ KRALİYET AİLESİNDEN BİRİ OLABİLİR

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

Çalışmalar artık bütçe ya da istihdama göre değil mevsim şartlarına göre belirleniyor

Ahşap konstrüksiyonlu bir mezar odası gün yüzüne çıkarılmıştır. Mezar odasında bulunan kişi, Kraliyet ailesinden biri olabilir.