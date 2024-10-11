Görenler hamile sanıyordu! İçinden çıkana doktor bile şaşırdı

11 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:59

Amasya’da 9 aylık hamile gibi görünen kadının içinde 10 kiloluk kitle çıkarıldı. Operasyonun ardından 80 kilodan 70 kiloya düşen kadının ameliyatını yapan doktor bile şaşkınlığını gözleyemedi. Doktor, 47 yıllık meslek hayatında karşılaştığı en büyük kitlelerden biri olduğunu söyledi.

Amasya’da annesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli​ Perihan Kancı’nın karnı aniden büyümeye başladı. Bunun üzerine annesi, kızını Amasya​ Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yapılan muayenelerde kadının karnında büyük bir kitlenin bulunduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği belirlendi. Başarılı bir operasyonla 42 yaşındaki kadının karnından yaklaşık 10 kiloluk bir kitle çıkarıldı.

DOKTOR BİLE ŞOKE OLDU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, hastasının karnının onlara geldiğinde 9 aylık hamile gibi göründüğünü belirterek, “Hastalarımız bazen geç başvurabiliyor, bu da karnın tamamen kitleyle dolmasına neden olabiliyor. 47 yıllık hekimlik hayatımda karşılaştığım en büyük kitlelerden biri” dedi.

DOKTORDAN KRİTİK UYARI

Rahim veya yumurtalıklarda oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin ciddi sağlık risklerine neden olabileceğini vurgulayan Kara, kadınlara 6 ayda bir ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel kontrol yaptırmaları gerektiğini hatırlattı. Sağlığına kavuşan hasta ve annesi, doktorlarına ve ekibine teşekkür etti.