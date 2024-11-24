Görenlerin yürekleri ağza gelmişti! Birbirine ateş eden çocuklar yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 09:49

İstanbul’da 14 ve 17 yaşlarında olan iki çocuk, sokak ortasında kuru sıkı tabancayla birbirlerine ateş etti. O anları marifetmiş gibi de sosyal medya hesaplarından paylayan çocuklar, ekiplerce yakalanıp gözaltına alındı.