Görenlerin yürekleri ağza gelmişti! Birbirine ateş eden çocuklar yakalandı
İstanbul’da 14 ve 17 yaşlarında olan iki çocuk, sokak ortasında kuru sıkı tabancayla birbirlerine ateş etti. O anları marifetmiş gibi de sosyal medya hesaplarından paylayan çocuklar, ekiplerce yakalanıp gözaltına alındı.
İstanbul Arnavutköy’de U.Y. (14) ve O.Y. (17) isimli iki çocuk, birbirlerine sokak ortasında kuru sıkı tabanca ile ateş ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Çektikleri videoyu da marifetmiş gibi sosyal medya hesaplarından paylaşan çocuklar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerinin sanal devriyesi sırasında fark edildi.
İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Görüntüleri inceledikten sonra harekete geçen polisler kimlik tespitini yaptığı iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocukların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.