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Görenlerin yürekleri ağza gelmişti! Birbirine ateş eden çocuklar yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 09:49
Görenlerin yürekleri ağza gelmişti! Birbirine ateş eden çocuklar yakalandı

İstanbul’da 14 ve 17 yaşlarında olan iki çocuk, sokak ortasında kuru sıkı tabancayla birbirlerine ateş etti. O anları marifetmiş gibi de sosyal medya hesaplarından paylayan çocuklar, ekiplerce yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul​ Arnavutköy’de U.Y. (14) ve O.Y. (17) isimli iki çocuk​, birbirlerine sokak ortasında kuru sıkı tabanca ile ateş ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Çektikleri videoyu da marifetmiş gibi sosyal medya hesaplarından paylaşan çocuklar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerinin sanal devriyesi sırasında fark edildi.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Görüntüleri inceledikten sonra harekete geçen polisler kimlik tespitini yaptığı iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocukların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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